Столичные службы продолжают работу по очистке фасадов домов после зимы
Московские службы продолжают приводить в порядок фасады многоквартирных домов и административных зданий после зимы. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— Объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично. На особо загрязненные участки сначала наносим моющие средства, а после поверхности промываем водой, — говорится в сообщении.
В процессе работ специалисты используют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты. Кроме того, если есть необходимость, специалисты ремонтируют входные группы и красят цоколи, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
20 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.
15 апреля в столице пройдет общегородской субботник. Информация о пунктах выдачи инвентаря появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ.