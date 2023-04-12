Столичные службы продолжают работу по очистке фасадов домов после зимы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские службы продолжают приводить в порядок фасады многоквартирных домов и административных зданий после зимы. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично. На особо загрязненные участки сначала наносим моющие средства, а после поверхности промываем водой, — говорится в сообщении.

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В процессе работ специалисты используют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты. Кроме того, если есть необходимость, специалисты ремонтируют входные группы и красят цоколи, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.

15 апреля в столице пройдет общегородской субботник. Информация о пунктах выдачи инвентаря появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ.