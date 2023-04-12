Череповецкий завод разработал корпус для системы мягкой посадки космических аппаратов

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Череповецкий механический завод (ЧМЗ) разработал опытные образцы корпусов для системы мягкой посадки спускаемых космических аппаратов. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Речь идет о корпусах для передатчика фотонной измерительно-управляющей системы малых высот «Кактус-2В». Система определяет расстояние от аппарата до земли и отдает команду для запуска отвечающих за мягкую посадку двигателей.

Технология «Кактуса» основывается на гамма-лучевом высотометре, содержащем источник ионизирующего излучения. За защиту космонавта отвечает производимый ЧМЗ корпус.

— На Чепецком механическом заводе сосредоточены уникальные производства, которым нет аналогов в стране, — рассказал генеральный директор ЧМЗ Сергей Чинейкин, чьи слова приводит «Общественная служба новостей».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работают около 40 предприятий ракетно-космической отрасли. Они занимаются производством необходимых для индустрии технологий, а также занимаются их модернизацией существующих механизмов.