Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Череповецкий завод разработал корпус для системы мягкой посадки космических аппаратов

Евгений Силаев
Общество
Череповецкий завод разработал корпус для системы мягкой посадки космических аппаратов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Череповецкий механический завод (ЧМЗ) разработал опытные образцы корпусов для системы мягкой посадки спускаемых космических аппаратов. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Речь идет о корпусах для передатчика фотонной измерительно-управляющей системы малых высот «Кактус-2В». Система определяет расстояние от аппарата до земли и отдает команду для запуска отвечающих за мягкую посадку двигателей.

Технология «Кактуса» основывается на гамма-лучевом высотометре, содержащем источник ионизирующего излучения. За защиту космонавта отвечает производимый ЧМЗ корпус.

— На Чепецком механическом заводе сосредоточены уникальные производства, которым нет аналогов в стране, — рассказал генеральный директор ЧМЗ Сергей Чинейкин, чьи слова приводит «Общественная служба новостей».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работают около 40 предприятий ракетно-космической отрасли. Они занимаются производством необходимых для индустрии технологий, а также занимаются их модернизацией существующих механизмов.

Технологии Череповец Заводы Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте