Суд приговорил убийцу модели Гретты Ведлер к 15 годам колонии

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Смоленская улица Карта всех событий

Суд признал Дмитрия Коровина виновным в убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 12 апреля.

По ее словам, мужчину признали виновным по статьям «Убийство», «Кража», «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Суд приговорил Коровина к 15 годам исправительной колонии строгого режима.

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— Вину Коровин признал, в ходе предварительного расследования и судебного следствия давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, — отметила Нефедова.

Убийство, о котором идет речь, произошло 24 февраля 2021 года в отеле на Смоленской улице. Пьяный Коровин находился вместе с погибшей в одной комнате. Он поссорился с Ведлер и ударил ее по лицу, из-за чего девушка упала на кровать. Коровин потерял контроль и продолжил избиение, а затем взял подушку и задушил ее.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело, постельное белье и одежду со следами крови в чемодан. Сумку он погрузил в багажник машины и увез в Липецк, где хранил его год.

При этом Коровин украл у жертвы наличные, мобильный телефон, а также взял на ее имя кредит в размере 743 тысяч рублей. Также мужчина знал пароли и коды от банковских счетов девушки и пользовался ими в столичных магазинах при помощи мобильного приложения. Суммарно Коровин похитил со счета модели 1,5 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Преступление раскрыли в марте 2022 года, когда тело погибшей обнаружили в багажнике автомобиля, стоявшего в гараже загородного дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Примечательно, что мать погибшей девушки ее не искала.

Подробнее об этом громком деле — в материале «ВМ».