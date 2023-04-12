Белоруссия призвала объявить перемирие на Украине и начать переговоры

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Белоруссия выступает за перемирие на Украине и начало переговорного процесса. С таким заявлением в среду, 12 апреля, выступил глава белорусского министерства иностранных дел Сергей Алейник.

— Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что «Беларусь, как и Венгрия», сегодня находится «на стороне мира». По словам Алейника, урегулирование конфликта должно быть объявлено без права перемещения и перегруппировки войск с конфликтующих сторон, передает RT.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил о необходимости прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.

В свою очередь власти Соединенных Штатов не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своей армии и начала наступления через некоторое время.