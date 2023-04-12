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«Ей нужно время»: муж Ахеджаковой отреагировал на обвинения супруги в госизмене

Евгений Силаев
Общество
«Ей нужно время»: муж Ахеджаковой отреагировал на обвинения супруги в госизмене
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народная артистка России Лия Ахеджакова не намерена покидать страну на фоне обвинений в государственной измене. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил ее супруг Владимир Персиянинов.

— Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес, — рассказал супруг артистки изданию «Абзац».

Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру. Он попросил ведомство признать Ахеджакову иноагентом, а также возбудить против нее уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе о госизмене.

В начале февраля стало известно, что московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием 84-летней Ахеджаковой, показ которого был запланирован в феврале и марте 2023 года.

10 марта артистка подала заявление об уходе из театра «Современник» по собственному желанию. По словам Ахеджаковой, заявление она подала еще 10 марта. После увольнения она планирует отправиться на гастроли.

Россия Обвинения Лия Ахеджакова
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