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LG впервые за девять лет обновила логотип

Евгений Белоусов
В мире
LG впервые за девять лет обновила логотип
Фото: shutterstock

Компания LG Electronics обновила логотип впервые за девять лет. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе производителя.

— Наличие сильной, последовательной стратегии бренда позволяет нам лучше донести наше ценностное предложение и уникальную идентичность, которая гармонично сочетает инновации и теплоту, — заявил гендиректор LG Уильям Чо.

Анимированная новая эмблема способна выполнять восемь разных движений. Компания планирует использовать ее для продвижения своих продуктов, передает официальный сайт компании.

30 марта стало известно, что МТС заменит яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами М, Т и С по периметру. При этом слоган компании — «Быть лучше каждый день» — останется прежним.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

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