Участники драки в Новых Ватутинках получили от трех до четырех лет колонии

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Щелковский районный суд Москвы вынес приговор троим участникам драки в Новых Ватутинках. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 апреля.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели колоссальный объем работ. В частности, были проведены судебные экспертизы, опрошены свидетели, а также изучены личности обвиняемых.

— Приговором Щербинского районного суда города Москвы 20-летнему Аразу Мусаеву назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 21-летнему Фарамазу Гасанову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 22-летнему Эльджану Гасанову назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказала Иванова.

В конце марта гособвинитель прокуратуры ТиНАО запросил для двоих обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Для еще одного фигуранта сторона обвинения запросила шесть с половиной лет колонии. Дело в отношении четвертого фигуранта вынесли в отдельное производство из-за того, что на момент совершения преступления ему было меньше 18 лет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 ноября 2021 года. Поздним вечером у входа в магазин на улице 3-я Нововатутинская четверо обвиняемых вступили в конфликт с двумя мужчинами, один из которых был с 4-летним сыном.

Обвиняемые избили потерпевших, в том числе ударили по лицу ребенка. При этом один из нападавших был вооружен ножом.

Позже конфликт был продолжен на Нововатутинском проспекте. Злоумышленники напали на отца ребенка, избили его, подвергнув опасности жизнь и здоровье малыша. Вскоре после драки полиция задержала всех подозреваемых.