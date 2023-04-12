Путин одобрил идею о создании Российской орбитальной станции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин одобрил предложение создать Российскую орбитальную станцию. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

— Сегодня на встрече с президентом, помимо того, что он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников, Владимир Владимирович одобрил наше предложение по учреждению ордена имени Юрия Алексеевича Гагарина, — рассказал Борисов, чьи слова приводит ТАСС.

12 апреля глава государства заявил, что российскую лунную программу необходимо возобновить как можно скорее. Помимо этого, необходимо готовить миссии и на другие планеты.

Владимир Путин отметил, что форпостом России в космосе станет отечественная орбитальная станция. Специалисты уже приступили к ее разработке.

Также российский лидер положительно оценил развитие отечественной космической отрасли. По его словам, российская космонавтика уверенно встает на ноги. При этом нужно продолжать двигаться вперед и покорять новые рубежи.