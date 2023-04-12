Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московский хоккейный клуб ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Команда выиграла у петербургского СКА в финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2. Решающий матч между клубами завершился со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Максим Соркин, Константин Окулов и Даррен Диц.

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в овертайме и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча прошла 9 апреля в Казани. Теперь известно, что его соперником в финале станет ЦСКА. Первый матч пройдет на родине «Ак Барса» в понедельник, 17 апреля.

22 марта Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона 2023/2024.

В свою очередь шведский экс-хоккеист клубов Winnipeg Jets и New York Rangers Андерс Хедберг раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги из-за отношения к российским игрокам. Спортсмен заявил, что направил письмо комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с вопросом о дальнейшем выступлении россиян в рамках лиги.