Открытое горение в нежилом здании в Серпухове ликвидировано

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В нежилом здании в Серпухове сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Об этом в среду, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 22:20.

Пожар, о котором идет речь, произошел в городском округе Серпухов в нежилом здании, используемом в качестве склада. Здание расположено на улице Пролетарская, дом 134. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров.

11 апреля в центре столицы произошло задымление в одноэтажном складском помещении. Инцидент случился на улице Леснорядской около 07:50. На вызов прибыла бригада пожарных. После проверки выяснилось, что в здании произошло короткое замыкание.