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Движение полностью перекрыто по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду из-за пожара

Юлия Курганова
Происшествия
Движение полностью перекрыто по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду из-за пожара
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Новокуркинское шоссе, 14А Карта всех событий

В связи с пожаром в здании торгового комплекса полностью перекрыли движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 13 апреля.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пожар, о котором идет речь, произошел в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью 5000 квадратных метров, рядом расположена АЗС.

12 апреля пожар произошел в городском округе Серпухов в нежилом здании, используемом в качестве склада. Здание расположено на улице Пролетарская, дом 134. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров.

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