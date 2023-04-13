Названы три знака зодиака, у которых чаще всего возникают проблемы с деньгами

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Астролог Анна Зотова рассказала, у каких трех знаков зодиака постоянно возникают проблемы с деньгами. Они не умеют обращаться с финансами и чаще других живут не по средствам.

Бросают деньги на ветер ― так можно охарактеризовать отношение Весов к финансам. Они расточительны и легкомысленны. Готовы поддаться порыву и отдать последние деньги за какую-то безделушку. Весы легко и с удовольствием тратят любые суммы.

Зарабатывать этому знаку зодиака гораздо тяжелее. Они редко получают удовольствие от своей работы. В паре предпочитают заниматься домашними делами, давая возможность обеспечивать семью своему партнеру.

Для Стрельцов характерны крайности. Им свойственны две диаметрально противоположные стратегии. Например, Стрелец может быть заядлым трудоголиком, много зарабатывать и откладывать. Но проблема заключается в неумении распоряжаться деньгами. Стрелец будет их копить, но откажется от необязательных трат. То есть он будет зарабатывать деньги ради денег.

Другая крайность заключается в презрении к материальному. В этом случае Стрельцы будут зарабатывать исключительно на базовые потребности, и не попытаются достичь чего-то большего.

Рыбам слишком мешает их инфантильность и легкомыслие. Поэтому они чаще других тратят почти все деньги в первые дни после «получки», а потом доживают на гроши. Вторая проблема связана с их наивностью и доверчивостью. Поэтому Рыбы часто попадаются на удочку мошенников, становятся жертвами недобросовестных партнеров, сообщает Rsute.ru.

Астролог Елена Горькая рассказала, у каких знаков зодиака до конца 2023 года не будет денег. По ее словам, их ждет нищета и нестабильность. Проблемы с финансами будут у двух представителей зодиакального круга.