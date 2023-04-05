Нищета и нестабильность: названы два знака зодиака с финансовыми проблемами до конца года

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Астролог Елена Горькая рассказала, у каких знаков зодиака до конца 2023 года не будет денег. По ее словам, их ждет нищета и нестабильность. Проблемы с финансами будут у двух представителей зодиакального круга.

У Львов опасный период ожидается во второй половине лета. В их жизни случится событие, которое заставит выложить крупную сумму. Но ее не окажется в наличии, поэтому придется занять деньги у знакомых или оформить кредит. Причем произойти может что угодно — от недугов близкого человека до банкротства компании, в которой трудоустроен Лев.

Долговые обязанности возлягут бременем на него. Возможно, Льву придется даже продать некоторые свои вещи или имущество, вплоть до транспорта и недвижимости. Расходы у него будут огромными. При этом с доходами все будет сложно. Представителю знака будет трудно найти дополнительный источник дохода в 2023 году.

Финансовое положение многих Рыб серьезно пошатнется. У них могут появиться проблемы, которые связаны с недвижимостью: начало капитального или косметического ремонта; решение вопросов с наследством; чрезвычайное происшествие, например, затопление соседей. Все это потребует много времени, сил, нервов и средств. Расходы будут существенно превышать доходы. Это приведет к нищете. Выбраться из нее до конца 2023 года почти невозможно.

Рыбы могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Это может быть связано с выявлением или обострением хронических заболеваний. Некоторые решатся вылечить все зубы, тратя на это практически все заработанные деньги. Кто-то решит исправить осанку или исправить другие патологии, которые причиняют дискомфорт в обычной жизни, пишет издание Rsute.ru.

Астролог Тамара Глоба уверена, что в 2024 году у представителей одного знака зодиака начнется полоса невероятного успеха. В течение целых двух лет эти люди будут буквально грести деньги лопатой.