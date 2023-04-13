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Синоптики пообещали жителям Москвы теплую ветреную погоду 13 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали жителям Москвы теплую ветреную погоду 13 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 13 апреля, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–13 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6–7 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 55 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве и Подмосковье на Пасху, 16 апреля, будет ясной и солнечной с температурой воздуха до плюс 15 градусов. Он рассказал, что в столице ожидается заметное понижение температуры к выходным: после аномально высоких значений она вернется к климатической норме.

В пятницу, субботу и воскресенье, с 14 по 16 апреля, ночью столбик термометра в столице опустится до нуля градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

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