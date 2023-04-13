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Приметы и советы

Дом начала прошлого века отремонтируют в 2023 году в центре Москвы

Евгений Белоусов
Город
Дом начала прошлого века отремонтируют в 2023 году в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта
Москва, Малый Николопесковский переулок, 6 Карта всех событий

В апреле начнется ремонт дома в Николопесковском переулке, который был возведен в 1911 году и является ярким примером дореволюционной архитектуры. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

По словам заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова, на объекте пройдут работы, включающие капремонт фасада и системы центрального отопления. Специалисты ФКР подобрали современные отечественные материалы и технологии, исходя из всех его нюансов.

По его словам, наибольший интерес представляют работы по восстановлению фасада дома. На первом этапе специалистам предстоит тщательно промыть и расчистить открытые плоскости от накопившихся загрязнений. Затем заделать трещины современными строительными смесями, обладающими повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

А в части дома, облицованной кирпичом, провести работы по восстановлению наружной кирпичной кладки: ремонт швов, замена элементов рядной кладки, восстановление межрядного раствора. В местах замачиваний специалистам предстоит нанести специальный антигрибковый состав.

Также состоятся работы по облагораживанию дома 7, корпус 7 на 2-й Филевской улице. Здание было построено в 1953 году по индивидуальному проекту. Рабочие отремонтируют фасад объекта и заменят там внутренние инженерные системы.

Недавно в рамках столичной программы капитального ремонта специалисты комплексно привели в порядок дом № 6 на Абельмановской улице. Здание является известным архитектурным объектом, узнаваемым благодаря характерному лавандовому цвету.

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