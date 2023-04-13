Терапевт Кондрахин назвал четыре случая, при которых можно прибегнуть к самолечению

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Терапевт Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал четыре случая, при которых можно прибегнуть к самолечению.

Так, по словам эксперта, в случае небольшого пореза можно обработать рану самостоятельно. Однако, если в рану попала земля, то лучше обратиться к специалисту, поскольку может понадобиться прививка от столбняка.

Легкие ушибы тоже можно вылечить самостоятельно, но только если они не привели к серьезным повреждениям. То же самое касается и падений, отметил Кондрахин.

При регулярной головной боли терапевт порекомендовал сходить к специалисту.

Кондрахин также рассказал «ВМ», когда самолечение может быть опасно.

Также существуют ситуации, когда человек, обращаясь к альтернативным методам лечения, может упустить время для получения квалифицированной помощи, отметила врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Она пояснила, что с помощью непроверенных методов можно снять болевой синдром, перевести заболевание в ремиссию, но изначальная причина недуга останется невылеченной.