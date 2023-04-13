Масштабный проект о русских комиксах стартует в парке «Зарядье» 22 апреля

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, улица Варварка, 6с1 Карта всех событий

В медиацентре парка «Зарядье» 22 апреля заработает масштабный проект, посвященный отечественному комиксу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

В рамках фестиваля откроется выставка «Комикс-миссия. Эволюция рисованных историй в России», которая пройдет до осени и будет работать с 10:00 до 20:00. Фестиваль пройдет бесплатно до 23 апреля, перед посещением мероприятий нужно будет пройти регистрацию.

Гостей фестиваля ждут воркшопы, лекции, различные встречи и паблик-токи. В творческой лаборатории проекта «Фанерон» посетителей научат рисовать комиксы, а также расскажут о том, как снимается документальное кино.

Помимо этого фестиваль «КомМиссия» представит лучшие комиксы за последние 20 лет и спецпроекты этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

На весенний сезон в городских зонах отдыха запланирована обширная просветительская программа. В нее вошли экскурсии, лекции и уличные фотовыставки. Подробнее о мероприятиях рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.