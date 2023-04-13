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Врач Арский рассказал, что протезирование зубов может уменьшить риск деменции

Никита Худяков
Общество
Врач Арский рассказал, что протезирование зубов может уменьшить риск деменции
Фото: pexels.com

В качестве профилактики деменции протезирование зубов играет важную роль. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал врач-дементолог Валерий Арский.

Во всем мире уже долгое время ведутся исследования, выявляющие связь между стоматологическими проблемами и риском появления деменции. Наибольшую опасность представляет потеря зубов, так как она влечет негативные изменения при жевании.

— Дело в том, что из-за жевательной дисфункции снижается активность нейронов мозга, отвечающих за наши когнитивные функции. Недавние исследования американских ученых, представленные на конференции AADOCR, показывают, что этого можно избежать, используя несъемные протезы, — сказал Арский.

Врач отметил, что протезирование не влияет на жевательную функцию, поэтому мозговая активность не снижается. Протезирование можно охарактеризовать как важный метод профилактики недуга, передает портал «Подмосковье сегодня».

Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук рассказал «Вечерней Москве» о том, к чему может привести отказ решать стоматологические и ортодонтические проблемы. На фоне некоторых из них кариес и даже удаление зуба покажутся мелочью.

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