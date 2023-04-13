Андрей Бочкарев: Более 70 старых домов снесли по реновации с начала года

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С начала года в рамках программы реновации в столице снесли на 19 домов больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 13 апреля.

— С января этого года снесли 72 дома, а за весь прошлый год демонтировали 53 здания. Снесенные в 2023 году дома расположены в девяти разных округах, — рассказал он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, больше всего зданий демонтировали в ЮВАО и ЗАО (по 13 домов). Всего планируется снести более 200 старых домов.

Свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года в городе построили свыше 4,5 тысячи квартир по программе реновации.