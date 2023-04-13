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Четверо участников ночного конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию

Степан Жирнов
Происшествия
Четверо участников ночного конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Четверо участников ночного конфликта со стрельбой в ТиНАО явились в отделение полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 13 апреля.

По ее словам, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчин задержали. У них изъяты охотничье гладкоствольное ружье и травматический пистолет. С ними проводятся следственные действия.

Стрельба, о которой идет речь, произошла ночью с 12 на 13 апреля в Новой Москве. По предварительным данным, иностранные рабочие поссорились с бригадиром из-за невыплаты зарплаты. В ходе конфликта начальник выстрелил в одного из строителей из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле Porsche Cayenne.

Пострадавший был госпитализирован с ранением ноги. Для поимки преступника был объявлен план «Перехват».

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