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Госдума вернула авторам законопроект Гайдара и Немцова об исключении из УК смертной казни

Лейла Алиева
Общество
Госдума вернула авторам законопроект Гайдара и Немцова об исключении из УК смертной казни
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума вернула автору законопроект об исключении смертной казни из уголовного кодекса РФ. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

Законопроект внесли в нижнюю палату в 2001 году, среди его инициаторов — оппозиционер Борис Немцов, а также идеолог реформ 1990-х годов Егор Гайдар. В 2004 и 2012 годах для его рассмотрения назначался ответственный комитет, а в 2014 году подпись под ним отозвала сенатор Елена Мизулина.

Предложение вернуть документ авторам поступило в начале апреля этого года, накануне соответствующее решение было принято Советом Госдумы, пишет НСН.

На днях лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь после гибели военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлена Татарского. С таким предложением политик выступил 4 апреля. По мнению депутата, террористы должны понести наказание за свои злодеяния против человечности и России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что практика смертной казни может возобновиться в России только при условии очень весомых оснований. Например, ситуация, при которой в стране будет зашкаливать опасность тягчайших преступлений.

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