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Московские цветники начали готовить к весенне-летнему сезону

Лейла Алиева
Город
Московские цветники начали готовить к весенне-летнему сезону
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Городские службы приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству проведут мероприятия по подготовке цветников. Очистим их от мусора и древесной щепы, прорыхлим землю, внесем удобрения, — рассказал он.

В конце апреля планируется высадить цветочную рассаду, а к майским праздникам уже распустятся порядка 15 миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также после зимы в городе приведут в порядок все детские и спортивные площадки. Специалисты в ходе работ тщательно промоют все элементы, игровое и спортивное оборудование на площадках. При необходимости части конструкций будут окрашены.

9 апреля специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к открытию Театральный фонтан у Большого театра. С помощью щеток они очистили вазы, чаши и другие части сооружения, после чего промыли мраморные и гранитные элементы специальным моющим средством.

Петр Бирюков Москва Цветы
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