Благодатный огонь доставят в Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля в Санкт-Петербург и Ленинградскую область доставят Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило издание «Петербургский дневник».

Транспортировку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия пламя доставят в храмы и монастыри петербургской митрополии.

По предварительной информации, Благодатный огонь прибудет в петербургский аэропорт Пулково в три часа ночи. Его время доставки увеличивается из-за ограничений, которые связаны с авиасообщением, передает издание «Петербургский дневник».

Из аэропорта Благодатный огонь отвезут к пасхальному богослужению в Казанский собор. Его также доставят и в другие храмы и монастыри Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Благодатный огонь сходит в Иерусалиме ежегодно. Это таинство считается важным событием для православных верующих, так как символизирует воскрешение Иисуса Христа и тесную связь Сына Божьего с паствой — людьми. Все о предстоящем празднестве в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».