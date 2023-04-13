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Приметы и советы

Песков заявил, что Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»

Никита Худяков
Общество
Песков заявил, что Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Черное море никогда не станет «морем НАТО», оно должно оставаться морем взаимодействия и сотрудничества для всех прибрежных стран. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Черному морю никогда не бывать «морем НАТО» — это общее море, — сказал он.

По словам Пескова, для всех прибрежных стран оно должно быть морем взаимодействия, сотрудничества и безопасности, передает ТАСС.

13 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно быть демилитаризовано и в будущем стать внутренними водами НАТО. Он выразил сожаление, что у Запада нет последовательной стратегии в отношении Черного моря. Глава украинского МИД добавил, что Киев намерен установить свой контроль над вошедшими в состав России регионами.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.

Дмитрий Песков Черное море НАТО
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