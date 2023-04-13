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Команда украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на Херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол».

— Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые лежанки, и они отрабатывают. Как нам известно, их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток, — сказал он.

По словам российского бойца, украинские снайперы используют комплексы западного образца. Он отметил, что у противников хорошее дальнобойное вооружение с качественными приборами и оптикой, передает РИА Новости.

Жительница Артемовска рассказала, что украинские военные летом 2022 года перевозили оружие в автомобилях с эмблемами Красного Креста. Она подчеркнула, что подобные действия боевиков ВСУ являются нарушением международного гуманитарного права.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.