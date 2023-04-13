Совет ЕС утвердил выделение средств на боеприпасы для Украины

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Совет Евросоюза утвердил выделение миллиарда евро из Европейского фонда мира на предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасов до 31 мая текущего года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг, 13 апреля.

Согласно документу, подобная мера позволит ЕС возместить государствам — членам объединения стоимость боеприпасов, переданных украинской стороне из существующих запасов, либо же за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая, передает ТАСС.

Накануне польское агентство PAP, ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕС, сообщило, что руководство Франции заблокировало решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов для украинской армии.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. По его словам, после распада СССР европейские государства стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.