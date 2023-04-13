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СМИ: Берлин намерен разрешить Варшаве поставки МиГ-29 Киеву 13 апреля

Евгений Жуков

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СМИ: Берлин намерен разрешить Варшаве поставки МиГ-29 Киеву 13 апреля
Фото: shutterstock

Военно-политическое руководство Германии получило запрос коллег из Варшавы и уже 13 апреля намерено разрешить реэкспорт польских истребителей МиГ-29, находившихся некогда в запасе Воздушных сил ГДР. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

— Правительство Германии хочет разрешить Польше поставлять на Украину истребители советской разработки, — говорится в материале.

Также в статье отмечается, что решение по запросу должно быть принято «сегодня». Речь идет о пяти истребителях, стоявших на вооружении ГДР и после воссоединения Германии проданных в 2002 году польским Вооруженным силам.

Президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 5 апреля заявил, что Варшава передаст Киеву только 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов Североатлантического альянса.

В свою очередь советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 3 апреля рассказал, что в распоряжении Киева находятся три бригады истребителей МиГ-29.

Украина Польша Германия Истребители
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