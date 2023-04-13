Первую российскую станцию 5G разработали в институте «Сколтех»

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В институте «Сколтех» при поддержке Фонда НТИ создали первую отечественную базовую станцию пятого поколения связи (5G). К разработке проявили интерес уже несколько дружественных стран. Ожидается, что до конца 2023 года объем выпуска отечественной станции 5G составит 100 единиц.

По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, 5G — это новый этап развития сотовой связи, позволяющий улучшить качество мобильной сети, предоставить высокую скорость интернета без задержек, а также усовершенствованные технологии удерживают стабильный сигнал.

— Кроме того, появляется возможность подключить благодаря 5G огромное количества устройств. Российские эксперты разрабатывают новые технологии, опираясь на другие развитые страны, где уже действует подобная сеть. Пока мы находимся на стадии тестирования. Причем пилотные проекты запускаются преимущественно в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, — рассказал Парфентьев.

В то же время спикер отметил, что многочисленные заявления о неблагоприятном влиянии 5G на организм человека, никакого медицинского подтверждения до сих пор не нашли.

Создание программно-аппаратного комплекса для сетей велось в течение 39 месяцев. Общий бюджет разработки составил 342 миллиона рублей. Из низ 300 миллионов рублей были получены в форме государственного гранта.

Станцию создали в полном соответствии с международными стандартами, которые необходимы для работы оборудования. Разработка поддерживает ключевые сервисы технологии 5G. Ее пиковая скорость мобильного интернета достигала 1,4 гигабита в секунду.

В Минцифры РФ предложили передать частоты 24,25–27,5 гигагерца, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей 5G. Это поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона