В МВД объяснили увеличение штатной численности спецполков полиции и спецназа «Гром»

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Увеличение штатной численности ряда подразделений МВД связан с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет, в частности, о числе сотрудников специальных полков полиции и специального подразделения «Гром».

— Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в СМИ распространилась информация об увеличении штатной численности полков полиции и «Грома». В некоторых соцсетях связали это с созданием спецназа МВД для конкуренции с Росгвардией.

С начала специальной военной операции на Украине свыше 100 военных врачей, фельдшеров и младших медицинских работников Росгвардии стали лауреатами государственных и ведомственных наград. Такую статистику привели в преддверии знаменательной даты.