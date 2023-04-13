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Роман Бабаян назвал яркой рекламно-информационную кампанию контрактной службы в Москве

Евгений Белоусов
Город
Роман Бабаян назвал яркой рекламно-информационную кампанию контрактной службы в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Рекламно-информационная кампания контрактной службы в столице очень информативная и наглядная. Такое мнение высказал в четверг, 13 апреля, журналист Роман Бабаян.

— Мне кажется, что это очень хорошая кампания. Потому что я видел огромное количество публикаций в социальных сетях с разъяснением, как можно подписать контракт с министерством обороны, что получит человек, который его подпишет, — заявил он.

По словам журналиста, столичная реклама очень наглядна и информативна. Само открытие единого пункта отбора на контрактную службу сделало подписание контракта для желающих максимально удобным, передает слова Бабаяна агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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