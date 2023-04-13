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Приметы и советы

МВД закончило расследование первого в России дела о присвоении средств криптобиржи

Евгений Жуков
Происшествия
МВД закончило расследование первого в России дела о присвоении средств криптобиржи
Фото: МВД

Следователи МВД России закончили расследование первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи «WEX». Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании «World Exchange Services Pte. Ltd.», — говорится в отчете.

По версии следствия, в октябре 2018 года злоумышленник заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков подконтрольных юрлицу. Тогда он исключил доступ пользователей и собственников биржи к активам, присвоив себе имущество более чем на три миллиарда рублей.

Для возмещения причиненного вреда были наложены аресты на имущество обвиняемого и добровольно внесенные им деньги на сумму более 4,3 миллиарда рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, передает официальный сайт ведомства.

По информации компании Bi.Zone, мошенники начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров для кражи денег у российских компаний. Злоумышленники используют SEO-продвижение, чтобы обмануть граждан.

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