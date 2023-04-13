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Появились подробности крупного пожара на Симферопольском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Появились подробности крупного пожара на Симферопольском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Московская область, городской округ Подольск, М-2 Крым, 36-й километр Карта всех событий

Площадь пожара на Симферопольском шоссе в Подмосковье достигла отметки в 300 квадратных метров, горит трава. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 13 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в районе 36-го километра трассы М-2. Угрозы для расположенных недалеко от пожара жилых домов и автомобильной заправочной станции нет.

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером 13 апреля. В Сети также появилось видео с места происшествия.

Еще один пожар произошел в ночь на 13 апреля в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью пять тысяч квадратных метров, рядом была расположена АЗС.

12 апреля пожар произошел в городском округе Серпухов в нежилом здании, используемом в качестве склада. Здание расположено на улице Пролетарская, дом 134. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров.

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