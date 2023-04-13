Стала известна дата проведения праздника «Алые паруса»

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Проведение праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в этом году планируется 24 июня. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе питерского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Комитет уже направил проект постановления правительства Петербурга «О дате проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в 2023 году» на антикоррупционную экспертизу, говорится в сообщении.

О стоимости выпускных в 2023 году рассказал глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов. Он отметил, что многое зависит от возможностей родителей и пожеланий детей, от социального статуса класса.

В одиннадцатых классах средняя стоимость выпускных составляет 20 тысяч рублей, а у девятиклассников родители на выпускной тратят примерно 10 тысяч рублей или немного меньше. Богданов уточнил, что эти суммы не включают затраты на наряды.

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