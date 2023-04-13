Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два человека пострадали при обрушении штукатурки на улице Земляной Вал

Евгений Белоусов
Происшествия
Два человека пострадали при обрушении штукатурки на улице Земляной Вал
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, улица Земляной Вал, 24/30с1 Карта всех событий

Кусок штукатурки упал на людей с высоты четвертого этажа здания в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 13 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу улица Земляной Вал, дом 24/30, строение 1. На текущий момент известно о двух пострадавших.

1 апреля 27-летняя женщина травмировала живот в результате обрушения конструкции крыльца у входа в аптеку на улице Краснодарской. Девушку госпитализировали в одну из клиник. Люблинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

4 марта в строящемся жилом комплексе на улице Лобачевского произошло обрушение железной опалубки. В результате случившегося погиб один человек. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Также под завалами могли находиться еще несколько человек.

обрушения Москва Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте