Два человека пострадали при обрушении штукатурки на улице Земляной Вал

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, улица Земляной Вал, 24/30с1 Карта всех событий

Кусок штукатурки упал на людей с высоты четвертого этажа здания в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 13 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу улица Земляной Вал, дом 24/30, строение 1. На текущий момент известно о двух пострадавших.

1 апреля 27-летняя женщина травмировала живот в результате обрушения конструкции крыльца у входа в аптеку на улице Краснодарской. Девушку госпитализировали в одну из клиник. Люблинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

4 марта в строящемся жилом комплексе на улице Лобачевского произошло обрушение железной опалубки. В результате случившегося погиб один человек. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Также под завалами могли находиться еще несколько человек.