Илон Маск объявил о запуске монетизации пользовательского контента в Twitter

Фото: NASA

Владелец компании Twitter Илон Маск предложил в четверг, 13 апреля, пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый контент для подписчиков.

— Подайте заявку с предложением подписки своим читателям — от длинных текстов до многочасовых видео, — написал в своем аккаунте миллиардер.

Согласно предложению Маска, Twitter не будет ничего взимать из заработанных пользователями средств в течение 12 месяцев. Кроме того, социальная сеть будет стараться продвигать пользовательский контент.

Отказаться от участия в программе и покинуть платформу, уточнил Маск, можно будет в любое время и без последствий для авторского права.

В начале марта прошлого года РКН ограничил доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть на территории России. По его мнению, это поможет объяснять западной аудитории позицию России.

12 апреля стало известно, что обращение к генпрокурору России Игорю Краснову от «Новых людей» по поводу разблокировки социальной сети Twitter подписали депутаты от остальных парламентских фракций.