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Западная коалиция стран, которая усиленно снабжает Украину вооружением, уже начала трещать по швам. У Европы сейчас слишком много внутренних проблем кроме помощи Киеву, уверен бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман.

— Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишенные энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат: Германию недавно парализовала общенациональная забастовка, а Франция борется с массовыми протестами из-за пенсионной реформы, — говорится в материале Бермана для издания The Hill.

По его словам, сейчас европейские политики вынуждены уделять больше внимания проблемам внутри своих стран, чем просьбам Киева. Поэтому многочисленные обещания, которые регулярно дают Украине западные страны, скорее всего, так и останутся не более чем словами, считает Берман.

Эксперт также добавил, что скоро поставки вооружения Украине начнут сокращаться. ВСУ потерпят поражение, и это станет большим ударом по репутации США, заключил Берман.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что украинская армия в ближайшее время должна продемонстрировать Западу успех в наступлении на российские позиции. В противном случае, считает он, западные партнеры могут усомниться в целесообразности дальнейшей поддержки Киева.