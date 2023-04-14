Рогов сообщил о нескольких взрывах в украинском Запорожье

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В ночь на пятницу, 14 апреля, в подконтрольном Украине Запорожье прогремело около 2-3 взрывов. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Один из взрывов, по его словам, произошел в Шевченковском районе, а другой — в Заводском.

— По традиции, воздушная тревога была объявлена уже после взрывов, — приводит слова Рогова портал «Подмосковье сегодня».

Недавно Рогов заявил, что в городе Запорожье все больше нарастает недовольство киевским режимом. При этом в украинских отрядах территориальной обороны происходит все больше случаев неповиновения властям.

В начале марта ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом в Запорожье. Спасатели достали из-под завалов тела трех погибших, еще три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасти удалось 11 человек, среди которых оказалась беременная женщина, также 17 человек эвакуировали. Ракета обрушила в многоэтажном доме три этажа, повредив десять квартир.