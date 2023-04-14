«Может сам садиться на кровать»: появились новые подробности о состоянии Костомарова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и уже может самостоятельно садиться на кровать. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет, — приводит его слова ТАСС.

Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о перевозке Костомарова из поликлиники, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.

Однако для протезирования спортсмена есть одно серьезное препятствие, предупредил доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис.

Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.