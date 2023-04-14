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Приметы и советы

Крупная бытовая техника в России резко подорожала на фоне ослабления рубля

Лейла Алиева
Экономика
Крупная бытовая техника в России резко подорожала на фоне ослабления рубля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В России увеличились цены на крупную бытовую технику в среднем на 8–9 процентов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дистрибуторов и ретейлеров.

По словам коммерческого директора Алексея Погудалова, причиной роста цен является ослабление рубля. При этом дорожать будет не только официально ввозимая в страну техника, но и закупаемая путем параллельного импорта. Вместе с ними подорожает российская техника, в зависимости от уровня локализации.

Курсовые колебания — единственный фактор, который влияет на рынок, логистических и регуляторных изменений не было, пишет «Коммерсант».

Генеральный директор компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн из Китая признался, что был удивлен масштабами и потенциалом потребительского рынка в России. Также он сообщил, что собирается увеличить инвестиции в РФ.

Уход с рынка крупных международных поставщиков спровоцировал рост интереса покупателей к российским производителям одежды, косметики и парфюмерии. Также повысился спрос на отечественные бренды бытовой техники. Среди причин данного процесса называют покупательскую способность населения и блокировку соцсетей.

Цены Бытовая техника Россия
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