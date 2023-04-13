Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Директор китайской компании Цянь заявил, что удивлен потенциалу российского рынка

Юлия Курганова
Общество
Директор китайской компании Цянь заявил, что удивлен потенциалу российского рынка
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Генеральный директор компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн из Китая признался, что был удивлен масштабами и потенциалом потребительского рынка в России. Также он сообщил, что собирается увеличить инвестиции в РФ.

— Российский рынок обладает большим потенциалом. Честно говоря, он даже превзошел мои представления о нем. Недавно я общался с российскими клиентами и узнал, что в России в год покупают почти три миллиона пылесосов. Поэтому у меня большие ожидания относительно этого рынка. В будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него, — рассказал он.

По его словам, он был удивлен, узнав, что по объему потребления роботов-пылесосов, на производстве которых специализируется его компания, рынок в России сопоставим с рынком Соединенных Штатов.

— К сожалению, в настоящее время доля российских потребителей Ecovacs составляет лишь пять процентов. Но мы планируем увеличивать инвестиции в этом регионе, они помогут нам достигать более чем 100-процентного роста в год, — отметил Цянь Чэн в интервью РИА Новости.

Уход с рынка крупных международных поставщиков спровоцировал рост интереса покупателей к российским производителям одежды, косметики и парфюмерии. Также повысился спрос на отечественные бренды бытовой техники. Среди причин данного процесса называют также покупательскую способность населения и блокировку соцсетей.

Бизнес Бытовая техника Россия Китай Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте