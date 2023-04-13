Директор китайской компании Цянь заявил, что удивлен потенциалу российского рынка

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Генеральный директор компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн из Китая признался, что был удивлен масштабами и потенциалом потребительского рынка в России. Также он сообщил, что собирается увеличить инвестиции в РФ.

— Российский рынок обладает большим потенциалом. Честно говоря, он даже превзошел мои представления о нем. Недавно я общался с российскими клиентами и узнал, что в России в год покупают почти три миллиона пылесосов. Поэтому у меня большие ожидания относительно этого рынка. В будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него, — рассказал он.

По его словам, он был удивлен, узнав, что по объему потребления роботов-пылесосов, на производстве которых специализируется его компания, рынок в России сопоставим с рынком Соединенных Штатов.

— К сожалению, в настоящее время доля российских потребителей Ecovacs составляет лишь пять процентов. Но мы планируем увеличивать инвестиции в этом регионе, они помогут нам достигать более чем 100-процентного роста в год, — отметил Цянь Чэн в интервью РИА Новости.

Уход с рынка крупных международных поставщиков спровоцировал рост интереса покупателей к российским производителям одежды, косметики и парфюмерии. Также повысился спрос на отечественные бренды бытовой техники. Среди причин данного процесса называют также покупательскую способность населения и блокировку соцсетей.