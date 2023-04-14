«Несуществующая страна»: Медведев рассказал, когда «закончится сама Украина»

Фото: Администрация президента РФ

Как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина, потому что она никому не нужна. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане несуществующая страна. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна, — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев добавил, что специальная военная операция закончится, когда прекратится финансирование со стороны Европы и США.

14 апреля Орбан заявил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов. По его словам, страна через общие бюджеты Евросоюза также принимает участие в финансировании Украины. Политик добавил, что, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.

В начале марта венгерский премьер-министр также сообщал о том, что страны Запада очень близки к обсуждению перспектив отправки войск союзников на Украину. Орбан считает, что власти западных стран болеют «военной лихорадкой» и занимаются отправкой все более опасного оружия ВСУ, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей на Украину.