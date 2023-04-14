Движение трамваев по Строгинскому шоссе восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Строгинское шоссе Карта всех событий

Восстановлено движение трамваев по Строгинскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», трамваи под номерами 10, 15, 21 и 30 снова ходят согласно расписанию.

Ранее появилась информация, что в районе остановки «Улица Исаковского, 33» по техническим причинам перечисленные маршруты задерживаются.

Во вторник, 11 апреля, стало известно, что изменится схема движения трамваев на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. Благодаря этому скорость движения транспорта заметно вырастет.