Путешествуем ВМесте
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Движение трамваев по Строгинскому шоссе восстановили
Москва, Строгинское шоссе Карта всех событий
Восстановлено движение трамваев по Строгинскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.
Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», трамваи под номерами 10, 15, 21 и 30 снова ходят согласно расписанию.
Ранее появилась информация, что в районе остановки «Улица Исаковского, 33» по техническим причинам перечисленные маршруты задерживаются.
Во вторник, 11 апреля, стало известно, что изменится схема движения трамваев на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. Благодаря этому скорость движения транспорта заметно вырастет.
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Приметы и советы
Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля Народный календарь. Как подготовиться к рыбалке на Тита Ледолома, 15 апреля Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля
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