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Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Никита Худяков
Общество
Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Завтра (15 апреля — прим. «ВМ») президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в храме Христа Спасителя, — передает его слова ТАСС.

Президент часто посещает мероприятия, посвященные православным праздникам. В 2022 году Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его резиденции в подмосковном Ново-Огареве.

Годом ранее российский лидер встречал Рождество в церкви Николы, которая находится на острове Липно в Новгородской области. Также президент несколько раз посещал рождественские литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили.

Пресс-секретарь главы государства отмечал, что Владимир Путин обычно бывает в праздник Рождества Христова за пределами столицы, тогда как Пасху традиционно встречает в храме Христа Спасителя.

Пасха — важнейший праздник христиан, который посвящен воскресению Иисуса Христа. Когда в 2023 году православные верующие отмечают Пасху, каковы традиции, символы и приметы праздника — в материале «Вечерней Москвы».

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