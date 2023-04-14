Собянин: Во всех поликлиниках Москвы к концу года будут работать сотрудники центров госуслуг

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

К концу года сотрудники центров госуслуг будут работать администраторами во всех столичных поликлиниках. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В 2020 году в Москве стартовал проект «Мой администратор» — тогда впервые сотрудники офисов «Мои документы» стали помогать в медучреждениях. В 2022 году проект расширили на всю сеть взрослых поликлиник, а также детских, в которых завершился капитальный ремонт, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что для сотрудников офисов «Мои документы» главный принцип — «человек на первом месте». По его словам, администраторы первыми встречают посетителей поликлиник, уточняют графики приема врачей, помогают распечатать талон и решить любые возникающие вопросы.

Отмечается, что перед началом работы в поликлиниках сотрудники проходят подготовку в Академии искреннего сервиса. Кроме того, в данный момент более 1,5 тысячи администраторов офисов «Мои документы» работают в 230 медучреждениях, написал Собянин в своем Telegram-канале.

7 апреля стало известно, что около 500 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах госуслуг «Мои документы» в современном диагностическом комплексе. В центре госуслуг горожане могут определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и многое другое.