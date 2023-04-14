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Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности

Лейла Алиева
Общество
Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

— В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, а в условиях сегодняшнего дня — чрезвычайно важный. Речь идет об информационной безопасности России, — приводит его слова РИА Новости.

3 марта во время совещания с постоянными членами Совбеза Путин предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов. Поводом для этого стали события 2 марта, когда украинские диверсанты вошли на приграничную территорию российского региона. Что произошло под Брянском — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Владимир Путин назвал данное происшествие терактом. Глава государства подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Кроме того, он добавил, что профильные силы Российской Федерации в обязательном порядке «дожмут» украинских неонацистов.

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