Российских паралимпийцев могут допустить к Олимпиаде-2024 без учета решений МОК

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Российских паралимпийцев могут допустить на Олимпийские игры 2024 года без учета решений Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил глава Международного Паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

— Наша позиция в отношении России и Белоруссии не изменилась. Рекомендации МОК не распространяются на паралимпийское движение, — цитирует его aif.ru.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В настоящее время 206 Национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК, сообщил Бах. Он также добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие на соревнованиях под национальными флагами.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что позиция МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям является пока что «сотрясанием воздуха».