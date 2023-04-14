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Автомобиль сбил самокатчика на Затонной улице в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил самокатчика на Затонной улице в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Затонная улица Карта всех событий

На юге Москвы водитель автомобиля сбил мужчину, который пересекал проезжую часть на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.

Авария произошла на Затонной улице в районе дома № 4. Человек на самокате пересекал проезжую часть и попал под колеса автомобиля. На месте работают оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП не затруднено. По данным «Вечерней Москвы», пострадал самокатчик.

Другая авария произошла на Сельскохозяйственной улице. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

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