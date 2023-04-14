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В Москве водитель легковушки потерял управление и въехал в столб

Ирэна Колесова
Происшествия
В Москве водитель легковушки потерял управление и въехал в столб
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Сельскохозяйственная улица, 26 Карта всех событий

Авария произошла в ночь на пятницу, 14 апреля, на Сельскохозяйственной улице в Москве. Там водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в столб, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По предварительным данным, все случилось в районе дома №26. На место сразу же выдвинулись городские экстренные службы. Пока точных данных о пострадавших нет, все подробности произошедшего выясняются.

ДТП не привело к затруднениям в движении по Сельскохозяйственной улице. Проезд в обе стороны остается свободным.

Серьезная авария произошла в Москве 13 апреля. На севере столицы микроавтобус столкнулся с автомобилем такси. Авария произошла на улице Правды, в районе дома № 24. Дорогу не поделили автомобиль такси и микроавтобус аварийной службы. О пострадавших ничего не сообщалось.

Другое ДТП произошло в ночь с 12 на 13 апреля на улице Грекова. Мотоциклист пошел на обгон и врезался в отечественную легковушку, после чего отлетел в дорожный знак. Сам молодой человек отделался ушибами, а его 19-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.

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