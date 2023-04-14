Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дом с видом на реку по реновации построили на северо-западе столицы

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом с видом на реку по реновации построили на северо-западе столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, набережная Новикова-Прибоя, 6к3 Карта всех событий

Дом с видом на реку построили в рамках программы реновации на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Из квартир нового дома открываются прекрасные виды на канал имени Москвы. При этом расположение дома обеспечивает хорошую инсоляцию всех квартир, — сказал он.

Всего в здании расположено 176 квартир, две из которых оборудованы для маломобильных граждан. На первом этаже разместятся культурные, социальные и коммерческие объекты. Вестибюль жилой части занимают колясочные, лифтовой холл, технические помещения, зона с почтовыми ящиками и комната для уборочного инвентаря.

Кроме того, новостройку оснастили системами охраны, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. На придомовой территории сделали детскую площадку с горками и качелями, а также поставили турники, уличные тренажеры и брусья, передает «Москва 24».

Еще одну новостройку ввели в эксплуатацию в районе Донской. Всего в здании 264 квартиры (однокомнатных — 222, двухкомнатных — 42). При этом две квартиры оборудованы для маломобильных людей. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

Район Хорошево-Мневники Строительство Недвижимость Жилье Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте