Дом с видом на реку по реновации построили на северо-западе столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, набережная Новикова-Прибоя, 6к3 Карта всех событий

Дом с видом на реку построили в рамках программы реновации на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Из квартир нового дома открываются прекрасные виды на канал имени Москвы. При этом расположение дома обеспечивает хорошую инсоляцию всех квартир, — сказал он.

Всего в здании расположено 176 квартир, две из которых оборудованы для маломобильных граждан. На первом этаже разместятся культурные, социальные и коммерческие объекты. Вестибюль жилой части занимают колясочные, лифтовой холл, технические помещения, зона с почтовыми ящиками и комната для уборочного инвентаря.

Кроме того, новостройку оснастили системами охраны, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. На придомовой территории сделали детскую площадку с горками и качелями, а также поставили турники, уличные тренажеры и брусья, передает «Москва 24».

Еще одну новостройку ввели в эксплуатацию в районе Донской. Всего в здании 264 квартиры (однокомнатных — 222, двухкомнатных — 42). При этом две квартиры оборудованы для маломобильных людей. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.