Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль сбил велосипедиста на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста на северо-востоке Москвы
Фото: АГН Москва
Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.

Авария произошла в Сигнальном проезде в районе дома № 18. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП не затруднено.

Другое ДТП произошло на Затонной улице. Автомобиль сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть. По предварительным данным один человек пострадал.

Автомобили Велосипеды Москва ДТП Район Отрадное
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте