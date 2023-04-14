Автомобиль сбил велосипедиста на северо-востоке Москвы

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Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.

Авария произошла в Сигнальном проезде в районе дома № 18. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП не затруднено.

Другое ДТП произошло на Затонной улице. Автомобиль сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть. По предварительным данным один человек пострадал.