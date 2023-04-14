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Автомобиль сбил велосипедиста на северо-востоке Москвы
Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий
На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.
Авария произошла в Сигнальном проезде в районе дома № 18. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП не затруднено.
Другое ДТП произошло на Затонной улице. Автомобиль сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть. По предварительным данным один человек пострадал.
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